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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 17:40 BJT

中国新债：重庆市将于下周四招标发行300亿元一般和专项地方债

路透上海3月10日 - 中国重庆市财政局周四公告，将于下周四(17日)招标发行总额300亿元人民币地方债，其中一般债券170亿元，专项债券130亿元。

上述一般地方债为重庆市今年首批，全部为置换债券，期限包括三年、五年、七年和10年，计划发行规模分别为26亿元、51亿元、51亿元和42亿元。

专项债也为该市今年首批，亦全部为置换债券，含五年及七年两个期限，计划发行规模各65亿元。

招标时间上，一般债为3月17日上午9:20-10:00，专项债10:20-11:00；均自3月18日起发行并计息。中债资信评估投资服务公司对上述债券的评级均为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。

参看详情，可点选中国债券信息网 here

here (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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