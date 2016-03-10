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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 18:02 BJT

机构观点：美国、俄罗斯及伊拉克减产之前，OPEC不会减产--FGE

Fesharaki表示，在美国，低油价料使今年日产量至少下降50万桶。

他说，对俄罗斯而言，“我认为付诸行动的可能性不大，但或许经济因素以及目前看到的几个油田减产，会使日产量减少20-30万桶。”

他说，伊拉克没有减产的动力，同时伊朗正在择机将日供应提高50万桶。

今年全球石油供应过剩规模将缩窄，因美国和俄罗斯产量下降，且需求增长料仍高达每日130万桶。到2016年底，FGE预计石油库存将比年初时低50%。

“到2016年底，很难想象油价会低于每桶50美元，”Fesharaki称。(完) (编译 张明钧/李爽 审校 李春喜/张荻)

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