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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 17:50 BJT

香港个股：友邦保险7.5亿美元于2046年到期高级票据，票面息率为4.5%

路透香港3月10日 - 友邦保险 周四称，其发行7.5亿美元于2046年到期高级票据，票面息率为4.5%。

该批票据属友邦保险50亿美元全球中期票据计划的一部分，为高级无抵押固定利率票据。

友邦保险在一份声明中称，是次发行所得资金将用于一般企业用途。

该公司此前发布2015年度业绩显示，截至去年11月底止全年总收益232.7亿美元，按年跌8.5%；保费收入197.8亿美元，按年增8.5%。

友邦保险今天收升1.08%，报42.05港元。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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