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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 17:49 BJT

路透基点：海通国际80亿港元贷款受热捧，欲扩大贷款规模--TRLPC

路透香港3月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，海通国际证券集团有限公司计划提高其80亿港元(10.3亿美元)贷款的规模，此前已吸引近30家银行参与。

除八家牵头行兼簿记行外，还有逾20家银行给出贷款承诺，总金额超过100亿港元。

该三年期贷款分为两部分：A部分为24亿港元子弹式定期贷款，B部分为56亿港元循环信贷。最高综合收益为205个基点，贷款利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码205个基点。

中银香港、交通银行香港分行、招商银行香港分行、汇丰银行、工银亚洲、上海浦东发展银行香港分行、渣打银行香港分行以及永隆银行担任 牵头行兼簿记行。其中，汇丰担任额度代理行。

这笔贷款将在本月签约。

贷款将用于为2013年5月取得的一笔30亿港元三年期循环信贷的再融资，以及用于运营资本。

借款人2015年6月完成一笔40亿港元三年期子弹式贷款。牵头行兼簿 记行为中银香港、交通银行香港分行、汇丰、工银亚洲及华侨永亨银行。 贷款最高综合收益210个基点，利率为Hibor加码180个基点。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)

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