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市场报道 | 2016年 3月 10日 星期四 18:12 BJT

挪威经济：内陆经济放缓料大于原先预期，今年成长预估降至1.4%

这些预测仍要高于央行的预测水平。挪威央行去年12月预计，2016年挪威经济增长1.1%，2017年增长1.9%，2019年增长2.3%。下次利率决定将在3月17日公布，预期将降息。

挪威统计局周四称，预计央行今年会降息两次至0.25%。

“如果经济增长预测遭下调，央行必须将此纳入考量，”Nordea Markets首席分析师Erik Bruce称。

“通胀率高于央行此前预期，下周(利率)会议上将提及这一点。但这并不会改变利率将下调、利率路径下降的主基调，”Bruce称。(完) (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 李爽/王丽鑫)

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