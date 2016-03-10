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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 18:23 BJT

东南亚股市：涨跌不一，菲律宾市场创逾三个月高点

涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   349.04     1.26   +0.36   +4.87   332.82
    新加坡                     2809.12    -1.31   -0.05   -2.55  2882.73
    马来西亚                  1690.91     4.56   +0.27   -0.09  1692.51
    泰国                      1379.06   -11.60   -0.83   +7.07  1288.02
    印尼                      4793.20   -17.84   -0.37   +4.36  4593.01
    菲律宾                     7048.08    99.90   +1.44   +1.38  6952.08
    越南                        575.91     4.20   +0.73   -0.54   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 孙茉莉/李爽  审校 高琦/李春喜)

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