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市场报道 | 2016年 3月 11日 星期五 03:23 BJT

美国各类经济指标总览--2016/3/10

美国财政部周四公布，美国政府2月预算赤字为1,930亿美元，和2015年2月赤字1,920亿美元基本持平。接受
路透调查的分析师预计，美国政府2月预算赤字为2,000亿美元。美国2016财政年度迄今预算赤字为3,530亿美
元，较2015财年同期赤字3,870亿美元下降9%。 
    
    美国一周初请失业金人数四周均值为26.8万人，一周续请失业金人数为222.5万人，预估为225.5万人。
一周初请失业金人数为25.9万人，预估为27.5万人。 
     
 失业率(%)                               4.9  (2月)                     4.9  (1月修正)
 非农业就业岗位(万)                 增加24.2  (2月)                增加17.2  (1月修正值)
 平均时薪(%)                            -0.1  (2月)                   +0.5%  (1月)
 消费者物价指数(CPI)(%)                 持平  (1月)                    -0.1  (12月)
 不包括食品和能源核心CPI(%)             +0.3  (1月)                    +0.2  (12月)
 实质所得(%)                            +0.1  (12月)                   -0.2  (11月)
 生产者物价指数(PPI)(%)                 +0.1  (1月)                    -0.2  (12月)
 不包括食品和能源PPI(%)                 +0.4  (1月)                    +0.2  (12月)
 国内生产总值(GDP)(%)                   +1.0  (第四季修正值)           +2.0  (第三季终值)  
 GDP平减指数(%)                         +1.0  (第四季修正值)      　　 +1.3  (第三季终值)   
 零售销售(%)                            +0.2  (1月)                    +0.2  (12月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)              逆差456.8  (1月)                 逆差447  (12月修正值)
 雇佣成本(%)                            +0.6  (第三季)                 +0.2  (第二季)
 工业生产(%)                            +0.9  (1月)                    -0.7  (12月修正值)
 产能利用率(%)                          77.1  (1月)                    76.4  (12月修正值)
 初请失业金人数(万人)                   26.8  (3月5日当周)             27.8  (2月27日当周)
 联邦预算(亿美元)                赤字1,930亿  (2月)             盈余551.6亿  (1月)
 领先指标(%)                            -0.2  (1月)                    -0.3  (12月修正值)
 个人所得(%)                            +0.5  (1月)                    +0.3  (12月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)               +0.1  (1月)                    -0.1  (12月修正值)
 消费者信贷(亿美元)                增加105.4  (1月)               增加213.8  (12月修正值)
 企业库存(%)                            +0.1  (12月)                   -0.1  (11月修正值)
 建筑支出(%)                            +1.5  (1月)                    +0.6  (12月修正值)
 消费者信心                             92.2  (2月)                    97.8  (1月修正值)
 房屋开工(万户)                        109.9  (1月)                   114.3  (12月修正值)
 建筑许可(万户)                        120.4  (1月修正值)             120.4  (12月修正值)
 成屋销售(万户)                          547  (1月)                     545  (12月修正值)
 新屋销售(万户)                         49.4  (1月)                    54.4  (12月修正值)
 工厂订单(%)                            +1.6  (1月)                    -2.9  (12月)
 耐久财(耐用品)订单(%)                  +4.7  (1月)                    -4.6  (12月)
 供应管理协会非制造业指数               53.4  (2月)                    53.5  (1月)
 供应管理协会制造业指数                 49.5  (2月)                    48.2  (1月)
 趸售(批发)库存(%)                      +0.3  (1月)                    持平  (12月修正值)
 进口物价(%)                            -1.1  (1月)                    -1.1  (12月修正值)
 出口物价(%)                            -0.8  (1月)                    -1.1  (12月修正值)
 单位劳工成本(%)                        +3.3  (第四季修正值)           +1.9  (第三季修正值)
 非农业生产率(%)                        -2.2  (第四季修正值)           +2.1  (第三季修正值)
 经常账(亿美元)                  赤字1,241.2  (第三季)          赤字1,110.9  (第二季修正值)

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