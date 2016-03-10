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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 19:07 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货脱离约三个月高位，因需求不振且马币走坚

路透吉隆坡3月10日 - 马来西亚棕榈油期货周四逆转升势，傍晚时段从约三周高位下滑，因出口需求低迷且马币走坚。

马币兑美元在傍晚时段上涨0.8%至4.0900。

马来西亚5月棕榈油期货 收跌0.4%，报每吨2,548马币，盘中一度升至2,577马币。

成交量为45,453口。

市场稍早上涨是因为吉隆坡的一行业会议上，主要分析师预测棕榈油产量将因为厄尔尼诺(圣婴)现象的原因而下滑。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)的数据显示，2月马来西亚棕榈油产出降至九年低点104万吨，环比下跌7.7%。

“2月的最终库存符合预期，需求还没有改善，”一家吉隆坡经纪商的交易员说。

两家船货验证机构的数据显示，马来西亚3月1-10日棕榈油出口升至327,551吨。

大连5月豆油期货 上涨0.3%，芝加哥豆油期货 微涨0.03%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 于春红)

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