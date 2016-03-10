国际油市：亚洲石脑油裂解价差连续第二日上涨，受需求强劲支撑

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透新加坡3月10日 - 亚洲石脑油裂解价差连续第二日上涨，来到四日高位每吨63.28美元，因需求强劲吸收了部分过剩船货。
韩国的LG化学买入至少75,000吨4月下半月交割的石脑油，价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水7-8美元。
相比于4月上半月运抵韩国的石脑油每吨3.50美元的贴水，这一贴水水平仍较为陡峭。
不过交易员表示，在周二和周三贴水最高触及每吨8.50美元之后，价格已停止下滑。
台塑石化在洽购4月下半月运抵麦寮的石脑油。
细节尚不清楚，因其招标协议要到周五才正式签署。不过交易员预计议定价格将在C&F价每吨较日本报价贴水8-9美元之间。
马来西亚的Titan和菲律宾的JG summit也在求购石脑油。
“这些买盘肯定吸收了一部分过度供给，但贴水仍然陡峭，”一位在新加坡的行业消息人士称。
亚洲汽油裂解价差升至五周高位每桶10.82美元，最近。新加坡现货市场需求强劲。
官方数据显示，3月9日当周新加坡陆上轻质馏分油库存从纪录高位下降6.2%，至三周低点1,457.7万桶。
这仍比上年同期高出大约10%，但交易员预计基本面将改善，因本月炼厂维护季的开始，一到两个月后将迎来夏季需求。
新加坡现货市场上有两笔交易。
中国石油以每桶51.40美元的价格从SK Energy购入一艘船期为3月25-29日的92号汽油船货。
贡渥以每桶51.50美元的价格向联合石化出售一艘船期3月30日-4月3日的92号汽油船货。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 母红)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算