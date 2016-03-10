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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 22:48 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差连续第二日上涨，受需求强劲支撑

路透新加坡3月10日 - 亚洲石脑油裂解价差连续第二日上涨，来到四日高位每吨63.28美元，因需求强劲吸收了部分过剩船货。

韩国的LG化学买入至少75,000吨4月下半月交割的石脑油，价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水7-8美元。

相比于4月上半月运抵韩国的石脑油每吨3.50美元的贴水，这一贴水水平仍较为陡峭。

不过交易员表示，在周二和周三贴水最高触及每吨8.50美元之后，价格已停止下滑。

台塑石化在洽购4月下半月运抵麦寮的石脑油。

细节尚不清楚，因其招标协议要到周五才正式签署。不过交易员预计议定价格将在C&F价每吨较日本报价贴水8-9美元之间。

马来西亚的Titan和菲律宾的JG summit也在求购石脑油。

“这些买盘肯定吸收了一部分过度供给，但贴水仍然陡峭，”一位在新加坡的行业消息人士称。

亚洲汽油裂解价差升至五周高位每桶10.82美元，最近。新加坡现货市场需求强劲。

官方数据显示，3月9日当周新加坡陆上轻质馏分油库存从纪录高位下降6.2%，至三周低点1,457.7万桶。

这仍比上年同期高出大约10%，但交易员预计基本面将改善，因本月炼厂维护季的开始，一到两个月后将迎来夏季需求。

新加坡现货市场上有两笔交易。

中国石油以每桶51.40美元的价格从SK Energy购入一艘船期为3月25-29日的92号汽油船货。

贡渥以每桶51.50美元的价格向联合石化出售一艘船期3月30日-4月3日的92号汽油船货。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 母红)

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