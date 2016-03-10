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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 21:27 BJT

国际油市：亚洲380cst燃料油跨月价差大幅走强，因买兴持续

路透新加坡3月10日 - 亚洲380cst燃料油跨月价差周四大幅走强，交易商指因受益于持续的买兴。

偏多人气带动近月跨月价差升至2015年6月以来的最高。

380cst燃料油3/4月跨月价差涨1.25美元，较新加坡报价每吨升水1.75美元。

“更有意思的是，4/5月跨月价差今日成交量超过100万吨，”新加坡一交易商称。

另一位新加坡交易商称，互换市场交投热络使4/5月跨月价差平均贴水缩窄，至较新加坡报价每吨贴水1.75美元，一个小时内成交量约为40万吨。

尽管人气持续偏多，但一些交易商重申，近期市场基本面正在变差，因新加坡燃料油库存不断增加。

官方数据显示，新加坡陆上燃料油库存连续第七周增加，涨至2011年10月以来的最高位。

数据显示，3月9日当周燃料油库存增加134万桶，或4.6%，至3,057万桶。

新加坡现货市场上共有13笔交易成交。(完)

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(编译 于春红; 审校 王洋)

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