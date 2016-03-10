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货币新闻 | 2016年 3月 10日 星期四 22:04 BJT

表格：美国3月3日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿3月10日 - 美国农业部(USDA)周四公布，3月3日止当周农作物出口销售报告
(单位为千吨；棉花以千包计)：
    
                   当周约定销售净变动             新销售             累计约定销
售
               本年度   下年度      合计     本年度    下年度     本年度     上
年度
 小麦　  　     330.6    102.9     433.5      361.0    102.9    18,356.2   22,25
4.0
 大麦　           0.0      2.3       2.3        0.0      2.3        27.2      14
2.6
 玉米         1,172.3     20.0   1,192.3    1,189.5     20.0    28,822.3   36,04
4.7
 高梁            54.3      0.0      54.3       57.5      0.0     6,442.8    7,84
1.7
 大豆      　   475.1      3.3     478.4      676.8      3.3    42,855.2   47,59
5.7
 豆粕            46.6      0.3      46.9       58.4      0.3     7,505.4    9,07
9.4
 豆油            35.0      0.0      35.0       35.8      0.0       688.1      58
3.7
 皮马棉          14.9      0.0      14.9       14.9      0.0       354.6      24
2.1
 陆地棉         185.2     19.1     204.3      185.8     19.1     6,806.1    9,42
9.2
 稻米            145.8      0.0     145.8      146.6      0.0     2,537.4    2,5
20.8 (完)
  
 (编译 于春红; 审校 母红)

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