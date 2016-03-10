版本:
中国
市场报道 | 2016年 3月 10日 星期四 22:16 BJT

标题新闻：加拿大第四季工业产能利用率降至81.1%，制造业产能利用率降至83.3%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐