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市场报道 | 2016年 3月 10日 星期四 23:45 BJT

美国热股：DOLLAR GENERAL同店季度销售增长好于预期，股价劲升7%

路透3月10日 - 廉价零售商DOLLAR GENERAL CORP 公布好于预期的同店季度销售增长，因诸如糖果和小零食、易变质食品、烟草和食品等商品的需求上升。

DOLLAR GENERAL CORP在周四早盘劲涨7.09%，报80.54美元。(完)

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