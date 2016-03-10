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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 23:47 BJT

美国热股：阿里巴巴签署30亿美元五年期贷款协议，股价下跌

路透3月10日 - 中国电商巨头阿里巴巴 周四表示，已经签订一笔30亿美元的五年期贷款。这将为阿里巴巴收购国内外企业助一臂之力。

阿里巴巴美国存托凭证(ADR)周四早盘下跌1.15%，报71.60美元。(完)

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