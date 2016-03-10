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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 23:56 BJT

美国热股：FACEBOOK收购Masquerade Technologies，股价小涨

路透3月10日 - 全球最大的社交网络营运商FACEBOOK INC 收购Masquerade Technologies Inc，为FACEBOOK打造其视频服务努力的一部份。Masquerade Technologies开发了广受欢迎的换面应用程式MSQRD。

FACEBOOK INC在周四早盘上涨0.51%，报108.06美元。

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