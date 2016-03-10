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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 03:38 BJT

纽约期市：可可期货升至两个月高位，原糖迫近七周高点

路透纽约/伦敦3月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四延续涨势，至逾两个月最高水准，因担忧西非中期作物产量可能低于去年，而近月原糖期价迫近七周高位。

咖啡期货在窄幅区间内交投，投资者等待新的基本面消息，寻找市场方向，交易商表示。

可可交易员表示，之前西非的酷热和乾燥天气损害了作物生长前景，尽管近期降雨，但作物前景仍然存在很大的不确定性。

5月伦敦可可期货 收涨17英镑，或0.8%，报每吨2,238英镑，盘中触及1月4日以来次月合约最高位2,243英镑。

5月纽约可可期货 收涨40美元，或1.3%，报每吨3,062美元，盘中升至为1月5日以来最高的3,068美元。

糖价上涨，受助于巴西雷亚尔 走坚，但15美分仍对原糖期货构成强劲阻力，交易商说。

5月原糖期货 收升0.19美分，或1.3%，报每磅14.82美分。5月白糖期货 收高4.10美元，或1%，报每吨426.80美元。

5月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.2美分，或0.2%，报每磅1.2215美元，此前升至1.229美元。5月罗布斯塔咖啡期货 收跌18美元，或1.3%，报每吨1,402美元。(完)

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