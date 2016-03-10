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市场报道 | 2016年 3月 11日 星期五 04:41 BJT

标题新闻：3月9日止当周货币市场共同基金资产减少12.1亿美元至2.80万亿(兆)美元－ICI

注：ICI为美国投资公司协会的缩写

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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