《全球汇市》欧元先抑后扬，受助于德拉吉暂停减息的讲话

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
* 欧洲央行总裁德拉吉称利率将保持在低位
* 但交易商焦点放在德拉吉说不再减息的言论上
* 欧洲央行下调利率并宣布将购买公司债
路透纽约3月10日 - 欧元兑美元周四跳升至三周高位，从六周低位反弹，此前欧洲央行总裁德拉吉称，他预计不会进一步减息来激活迟滞的欧元区经济。
欧元兑美元稍早急跌1.6%，因欧洲央行宣布一系列举措以刺激欧元区经济增长和提振区内通胀，许多举措是市场意料以外的。
欧洲央行下调银行从欧洲央行隔夜借款的边际贷款利率、主要再融资利率，并入市场广泛预期那样，将存款利率下调10个基点。央行还扩大了购债计划覆盖的范围，将公司债纳入其中。
尽管德拉吉称预期不会再次减息，但他表示，利率会在较长时间内保持在低位。
“我们看到(投资者)纷纷回补空头，因为德拉吉表示他预计不会进一步减息，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。
“但我认为，当尘埃落定，欧元仍会走低，因为欧洲央行今日使用的政策工具组合超过市场预期，且在今日欧洲央行会议前，市场作空欧元的力度远不及上次会议前。”
欧元兑美元 从六周低位1.0823美元反弹，升至三周高位1.1217美元，欧元区货币市场利率上升，因对存款利率将进一步下调的预期减弱。欧元最新报1.1120美元，升1.1%。
欧元今日陷于近4美分的交投区间内，为12月3日以来最大，当日交投区间为4.4美分，当时欧洲央行下调存款利率10个基点，低于市场预期。
欧元兑日圆 触及三周高位，最新报126.59日圆，上涨1.5%
欧元兑英镑 和瑞郎 也大幅攀升。
市场对欧洲央行决策者提振通胀，重振欧元区经济的意愿寄予厚望。
“欧洲央行的行动应该支持风险人气，但也显示出央行政策的局限性。欧元最初下跌，之后反弹，凸显德拉吉的讲话才是交易商关注的焦点，”美银美林驻纽约的G10外汇策略师Ian Gordon说。(完)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算