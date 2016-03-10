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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 04:59 BJT

《全球汇市》欧元先抑后扬，受助于德拉吉暂停减息的讲话

* 欧洲央行总裁德拉吉称利率将保持在低位

* 但交易商焦点放在德拉吉说不再减息的言论上

* 欧洲央行下调利率并宣布将购买公司债

路透纽约3月10日 - 欧元兑美元周四跳升至三周高位，从六周低位反弹，此前欧洲央行总裁德拉吉称，他预计不会进一步减息来激活迟滞的欧元区经济。

欧元兑美元稍早急跌1.6%，因欧洲央行宣布一系列举措以刺激欧元区经济增长和提振区内通胀，许多举措是市场意料以外的。

欧洲央行下调银行从欧洲央行隔夜借款的边际贷款利率、主要再融资利率，并入市场广泛预期那样，将存款利率下调10个基点。央行还扩大了购债计划覆盖的范围，将公司债纳入其中。

尽管德拉吉称预期不会再次减息，但他表示，利率会在较长时间内保持在低位。

“我们看到(投资者)纷纷回补空头，因为德拉吉表示他预计不会进一步减息，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。

“但我认为，当尘埃落定，欧元仍会走低，因为欧洲央行今日使用的政策工具组合超过市场预期，且在今日欧洲央行会议前，市场作空欧元的力度远不及上次会议前。”

欧元兑美元 从六周低位1.0823美元反弹，升至三周高位1.1217美元，欧元区货币市场利率上升，因对存款利率将进一步下调的预期减弱。欧元最新报1.1120美元，升1.1%。

欧元今日陷于近4美分的交投区间内，为12月3日以来最大，当日交投区间为4.4美分，当时欧洲央行下调存款利率10个基点，低于市场预期。

欧元兑日圆 触及三周高位，最新报126.59日圆，上涨1.5%

欧元兑英镑 和瑞郎 也大幅攀升。

市场对欧洲央行决策者提振通胀，重振欧元区经济的意愿寄予厚望。

“欧洲央行的行动应该支持风险人气，但也显示出央行政策的局限性。欧元最初下跌，之后反弹，凸显德拉吉的讲话才是交易商关注的焦点，”美银美林驻纽约的G10外汇策略师Ian Gordon说。(完)

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