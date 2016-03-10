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市场报道 | 2016年 3月 11日 星期五 05:24 BJT

美国股市: 道琼工业指数小跌0.03%，Nasdaq指数收低0.26%

路透纽约3月10日 - 美国股市周四收盘几无变动，盘中交投震荡，此前欧洲央行下调主要利率，但总裁德拉吉称不太可能再次减息，令原本预计还将降息多次减息的投资者失望。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 小幅收跌5.23点，或0.03%，报16,995.13点；标准普尔500指数 微幅收涨0.31点，或0.02%，报1,989.57点；Nasdaq指数 收跌12.22点，或0.26%，报4,662.16点。(完)

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