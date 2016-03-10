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市场报道 | 2016年 3月 11日 星期五 06:06 BJT

《美国重要政经日程》--3月11日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 美国劳工部公布2月进出口物价

　　注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 郑茵)

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