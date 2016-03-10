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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 06:23 BJT

****澳新经济指标预测--3月11日-3月18日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值      前值    
    
    3月7日当周
    
    3月11日(五)
    0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数       3月         --        50.0
    
    3月14日当周

    3月14日(一)
    暂无重要数据公布。
    
    3月15日(二)
    0030 澳洲新车销售                                2月         --       +0.5%
    2145 新西兰季度经常帐收支(亿新西兰元)          第四季        --    赤字47.5
               年度经常帐收支(亿新西兰元)    截至12月31日        --      赤字81
    
    3月16日(三)
    2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)           第四季        --       +0.9%
                            (较上年同期)                         --       +2.3% 
    
    3月17日(四)
    0030 澳洲就业人数(万人)                          2月         --    减少0.79
             全职就业人数(万人)                                  --    减少4.06
             就业参与率                                          --       65.2%
             失业率                                              --        6.0%
    
    3月18日(五)
    暂无重要数据公布。
     (完)
    
  
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 孙国玉；审校 郑茵)

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