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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 06:13 BJT

《日本重要政经日程》--3月11日

(除特别说明外，均为GMT时间)
    
    3月10日(四)
    
    2350 - 财务省公布日本大型制造业第一季景气判断指数
    
    3月11日(五)
    
    0200 - 公用事业部门公布月度燃料消费和发电数据
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 徐文焰；审校 龚芳)

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