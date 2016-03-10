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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 06:16 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月10日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          71.97    -0.46    -0.64   2673370
    京东                26.39    +0.05    +0.19   8236936
    新浪              43.72    -0.35    -0.79    620094
    搜狐              46.61    -0.19    -0.41    175516
    网易             139.40    -1.07    -0.76   1087192
    百度             176.08    -0.42    -0.24   2315038
    
    台湾
    台湾积体电路       24.74    +0.00    +0.00   1384201
    联电                2.09    +0.04    +1.95    335299
    日月光              5.64    +0.04    +0.71    178473
    硅品精密           7.28    +0.12    +1.68    465750
    和信超媒体         2.95    -0.10    -3.28     18085
    友达                2.91    +0.07    +2.46    138486
    中华电信           32.29    +0.01    +0.03     39165
    台湾国际航电      39.83    +0.56    +1.43   1708622
    
    香港
    中国移动           54.44    -0.46    -0.84    226033
    中国联通           11.65    -0.09    -0.77     92627
    中国电信           47.93    -0.51    -1.05     10411
    中芯国际            4.32    -0.11    -2.48      7153
    电讯盈科         0.00    +0.00    +0.00       471
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 郑茵 审校 龚芳)

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