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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 06:20 BJT

****日韩经济指标预测--3月11日-3月18日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值     前值     
    
    3月7日当周
    
    3月10日(四)
    2350 日本大型制造业景气判断指数            第一季          --       正3.8
  
    3月11日(五)
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数    3月          --       41.60
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数    3月          --       36.30
    
    
    3月14日当周
    
    3月13日(日) 
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                 2月          --       -1.3%
             进口物价(较上年同期)                              --       -6.1%
    2350 日本机械订单(较前月)                     1月          --       +4.2%
                     (较上年同期)                              --       -3.6% 
    
    3月14日(一)
    暂无重要经济数据预定公布
    
    3月15日(二)
    0430 日本工业生产修正值                       1月          --       +3.7%
             产能利用率指数(较前月)               1月          --       -1.0%
    2300 韩国失业率                               2月          --        3.5%
     --  韩国贸易收支(亿美元)               2月修正值          --      顺差74
             出口                                              --      -12.2%
             进口                                              --      -14.6% 
    
    3月16日(三)
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                     2月          --   逆差6,459
             出口(较上年同期)                                  --      -12.9%
             进口(较上年同期)                                  --      -18.0% 
    
    3月17日(四)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)      2月          --       -3.3%
                                (较前月)                       --       -0.5%
    
     
    3月18日(五)
    暂无重要经济数据预定公布 (完)
    
             
    ***提取相关资料，请点选下列代码连结

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