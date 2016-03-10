金砖国家：3月10日股汇市收盘纵览

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透3月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月10日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报790.74点，上涨0.39%。
中国股市：沪综指缩量收跌2%，通胀担忧升温令投资者信心受挫
中国汇市：人民币随中间价微收跌，两会结束前料难有大贬
香港股市：回吐涨幅略微收低，因内地股市下跌拖累人气
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巴西股市：收高，因前巴西总统卢拉涉嫌洗钱遭检方起诉，投资者预计巴西政治面可能出现变化。卢拉当初曾支持现任总统罗塞夫竞选连任，如今罗塞夫因贪腐调查面临弹劾。指标股指Bovespa指数 收报49,571.105点，上涨1.86%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 重返六个月高位，在八个交易日以来第七日上涨，收升1.5%。市场交投震荡，部分投资者预计央行或将雷亚尔近期反弹视为可以降低对其支撑力度的迹象。雷亚尔兑美元收报3.6402/14，上日收报3.6962/70。
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南非股市：收盘小幅下滑，保险商Sanlam 公布的全年度获利增长6%，远低于过去三年平均19%的增幅。指标Top-40指数 收报45,548.16点，下跌0.15%；大盘综合指数 收报51,533.78点，上涨0.1%。
南非汇市：兰特下跌，因经济数据疲弱和欧洲央行总裁预计不再下调利率
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印度股市：BSE指数 收跌，结束了六日涨势，因投资者采取获利了结操作，特别是对Reliance Industries 等绩优股。该指数收报24,623.34点，下跌0.69%；NSE指数 收报7,486.15点，下跌0.61%。
印度汇市：卢比兑美元 升至近两个月高位67.065/67.075，因外资银行抛售美元，上日收报67.21/67.22。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报834.24点，下跌0.17%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报442.31点，下跌0.72%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报71.455，贬值0.44%；卢布兑欧元 报79.82，贬值2.03%。(完) (编译 孙国玉；审校 张若琪)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算