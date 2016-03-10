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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 07:44 BJT

金砖国家：3月10日股汇市收盘纵览

路透3月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月10日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报790.74点，上涨0.39%。

中国股市：沪综指缩量收跌2%，通胀担忧升温令投资者信心受挫

中国汇市：人民币随中间价微收跌，两会结束前料难有大贬

香港股市：回吐涨幅略微收低，因内地股市下跌拖累人气

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巴西股市：收高，因前巴西总统卢拉涉嫌洗钱遭检方起诉，投资者预计巴西政治面可能出现变化。卢拉当初曾支持现任总统罗塞夫竞选连任，如今罗塞夫因贪腐调查面临弹劾。指标股指Bovespa指数 收报49,571.105点，上涨1.86%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 重返六个月高位，在八个交易日以来第七日上涨，收升1.5%。市场交投震荡，部分投资者预计央行或将雷亚尔近期反弹视为可以降低对其支撑力度的迹象。雷亚尔兑美元收报3.6402/14，上日收报3.6962/70。

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南非股市：收盘小幅下滑，保险商Sanlam 公布的全年度获利增长6%，远低于过去三年平均19%的增幅。指标Top-40指数 收报45,548.16点，下跌0.15%；大盘综合指数 收报51,533.78点，上涨0.1%。

南非汇市：兰特下跌，因经济数据疲弱和欧洲央行总裁预计不再下调利率

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印度股市：BSE指数 收跌，结束了六日涨势，因投资者采取获利了结操作，特别是对Reliance Industries 等绩优股。该指数收报24,623.34点，下跌0.69%；NSE指数 收报7,486.15点，下跌0.61%。

印度汇市：卢比兑美元 升至近两个月高位67.065/67.075，因外资银行抛售美元，上日收报67.21/67.22。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报834.24点，下跌0.17%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报442.31点，下跌0.72%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报71.455，贬值0.44%；卢布兑欧元 报79.82，贬值2.03%。(完) (编译 孙国玉；审校 张若琪)

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