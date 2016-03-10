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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 06:56 BJT

更正-标题新闻：新西兰2月经季调制造业PMI从1月的58.0降至56.0，但仍强劲--新西兰央行

(更正：备注内提及的PMI应为“表现指数”，而非“采购经理人指数”) 注：PMI为表现指数

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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