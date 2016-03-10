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市场报道 | 2016年 3月 11日 星期五 07:23 BJT

全球贵金属：3月10日SPDR黄金持仓较前日增加0.75%，或5.95吨

路透3月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量增加0.75%，从周三的792.82吨增至798.77吨。

以盎司计，其黄金持仓量 从周三的25,489,954.71盎司，增至25,681,155.43盎司。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)

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