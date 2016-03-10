版本:
中国
市场报道 | 2016年 3月 11日 星期五 07:37 BJT

瑞典央行：如果克朗升值过快，央行准备采取行动--第一副总裁

路透苏黎世3月10日 - 瑞典央行第一副总裁约希尼克(af Jochnick)周四称，如果瑞典克朗也快速升值，该央行仍将准备采取行动。

“如果克朗迅速升值，我们可能很快会对此采取行动，”约希尼克在演讲中说。

约希尼克还对记者表示，克朗走势大致与央行的预测相符。

他指出，瑞典2月通胀有可能一改1月的强劲趋势走弱。

她说，1月基础通胀率为1.6%，有可能受到了统计局计算方法改变的影响，从这点看来，2月通胀率有可能下降。

瑞典央行2月将指标利率调降15基点至负0.50%，并称仍准备着采取更多行动，包括干预汇市。(完) (编译 白云; 审校 徐文焰)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐