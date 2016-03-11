标题新闻：若英国退出欧盟，欧洲当局不会允许伦敦再作为欧元交易中心--前法国央行总裁诺亚

韩国金融市场：韩元急挫因叶伦讲话刺激美元反弹，韩股变动不大

0230GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,176.4 1,166.7 日圆/韩元 10.2590/43 10.2666 韩国公债期货 * 109.43 109.54 韩国综合股价指数 2,069.07 2,070.54 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN]