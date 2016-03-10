《中国报摘》--中国证券报3月11日

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
* 头版头条:
--分析人士认为，未来两年，并购重组将成为国企改革发展的中枢。据了解，推动中央企业结构调整与重组指导意见将下发，国资委在处理僵尸企业方面正加快研究制定相关措施。
* 其他:
--科技部部长万钢表示，科技领域的军民融合目前有一些不够协调、连通不畅的问题，将从航天、潜海、超算、信息技术应用等进行统筹布局，共同谋划。
--上海市国资委网站日前发布《本市国有企业混合所有制改制操作指引（试行）》，对上海市属国企混合所有制改革的一般流程、改制决策、审计评估、产权交易等多个方面予以了明确。
--即将挂牌成立的中国互联网金融协会昨召开互联网金融信息披露标准研讨会。此次研讨会公布的互联网金融信息披露规范，要求P2P从业机构每天更新至少涉及交易总额、交易总笔数、借款人数量、投资人数量、人均累计借款额度等21项平台运营信息。
--全国人大代表、中国人民银行参事王顺表示，当前应坚持鼓励与规范并举和底线监管的理念，尽快出台信息披露、风险控制、资金存管、市场退出机制、金融消费者主权理念及保护等操作层面的配套措施，努力实现互联网金融风险监管的全覆盖，促进互联网金融健康发展。
--天茂集团 拟向包括天茂集团实际控制人刘益谦在内的不超过十名特定投资者非公开发行A股股票，募集资金总额不超过95亿元人民币，将用于收购安盛天平财产保险股份有限公司40.75%的股权、对国华人寿进行增资和偿还银行贷款。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算