版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 07:37 BJT

《中国报摘》--中国证券报3月11日

* 头版头条:

--分析人士认为，未来两年，并购重组将成为国企改革发展的中枢。据了解，推动中央企业结构调整与重组指导意见将下发，国资委在处理僵尸企业方面正加快研究制定相关措施。

* 其他:

--科技部部长万钢表示，科技领域的军民融合目前有一些不够协调、连通不畅的问题，将从航天、潜海、超算、信息技术应用等进行统筹布局，共同谋划。

--上海市国资委网站日前发布《本市国有企业混合所有制改制操作指引（试行）》，对上海市属国企混合所有制改革的一般流程、改制决策、审计评估、产权交易等多个方面予以了明确。

--即将挂牌成立的中国互联网金融协会昨召开互联网金融信息披露标准研讨会。此次研讨会公布的互联网金融信息披露规范，要求P2P从业机构每天更新至少涉及交易总额、交易总笔数、借款人数量、投资人数量、人均累计借款额度等21项平台运营信息。

--全国人大代表、中国人民银行参事王顺表示，当前应坚持鼓励与规范并举和底线监管的理念，尽快出台信息披露、风险控制、资金存管、市场退出机制、金融消费者主权理念及保护等操作层面的配套措施，努力实现互联网金融风险监管的全覆盖，促进互联网金融健康发展。

--天茂集团 拟向包括天茂集团实际控制人刘益谦在内的不超过十名特定投资者非公开发行A股股票，募集资金总额不超过95亿元人民币，将用于收购安盛天平财产保险股份有限公司40.75%的股权、对国华人寿进行增资和偿还银行贷款。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 林琦; 审校 黄凯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐