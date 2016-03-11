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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 08:25 BJT

标题新闻：新西兰2月经季节调整的房价中值较前月涨0.4%，较上年同期上涨4.7%--REINZ

注：新西兰房地产协会(REINZ)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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