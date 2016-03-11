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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 08:15 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--3月11日-3月18日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月11日(五)

马卡蒂市--菲律宾央行官员Nestor Espenilla出席一场银行业活动(1100)。

利马--秘鲁央行宣布利率决议(0000)。

华沙--波兰央行宣布利率决议(1030)。

3月14日(一)

暂无重要经济事件。

3月15日(二)

布拉格--捷克央行副总裁Mojmir Hampl在主题为“收紧银行监管及其对银行业市场的影响”的会议上发表演说(0800)。

比勒陀利亚--南非央行召开为期三天的货币政策委员会会议。

3月16日(三)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)反贿赂部长级会议。OECD秘书长葛利亚致开幕词。

雅加达--印尼央行理事会会议(至3月17日)。

3月17日(四)

贝尔格莱德--塞尔维亚央行宣布利率决定(1100)。

圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2200)。

比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定(1300)。

3月18日(五)

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决议(1030)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 杜明霞)

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