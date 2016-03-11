《新兴市场重要经济事件预告》--3月11日-3月18日

韩国已公布经济指标--2017/1/19
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
(除特别说明外，均为GMT时间)
3月11日(五)
马卡蒂市--菲律宾央行官员Nestor Espenilla出席一场银行业活动(1100)。
利马--秘鲁央行宣布利率决议(0000)。
华沙--波兰央行宣布利率决议(1030)。
3月14日(一)
暂无重要经济事件。
3月15日(二)
布拉格--捷克央行副总裁Mojmir Hampl在主题为“收紧银行监管及其对银行业市场的影响”的会议上发表演说(0800)。
比勒陀利亚--南非央行召开为期三天的货币政策委员会会议。
3月16日(三)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)反贿赂部长级会议。OECD秘书长葛利亚致开幕词。
雅加达--印尼央行理事会会议(至3月17日)。
3月17日(四)
贝尔格莱德--塞尔维亚央行宣布利率决定(1100)。
圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2200)。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定(1300)。
3月18日(五)
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决议(1030)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 杜明霞)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
0230GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,176.4 1,166.7 日圆/韩元 10.2590/43 10.2666 韩国公债期货 * 109.43 109.54 韩国综合股价指数 2,069.07 2,070.54 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN]
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。