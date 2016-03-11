《美国上市公司业绩公布日程表》--3月11日至3月18日

汤森路透3月11日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如 无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 间 (日-月-年) (日-月-年) 14-3-2016 18-3-2016 NTS CTAS.OQ Q3 2016 Cintas Corp 14-3-2016 18-3-2016 NTS LEN.N Q1 2016 Lennar Corp 15-3-2016 AMC ORCL.N Q3 2016 甲骨文(Oracle) 16-3-2016 20:15 FDX.N Q3 2016 联邦快递(FedEx) 17-3-2016 AMC ADBE.OQ Q1 2016 Adobe Systems Inc 18-3-2016 BMO TIF.N Q4 2015 蒂芙尼(Tiffany) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 徐文焰；审校 杜明霞)