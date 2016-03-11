《独家新闻》萨马科预计巴西铁矿石矿场第四季复工，初期年产1,900万吨

路透巴西贝洛奥里藏特3月10日 - 巴西淡水河谷(Vale SA) 和澳洲必和必拓 合资的萨马科矿业公司(Samarco)执行长Roberto Carvalho周四告诉路透，预计萨马科位在米纳斯吉拉斯(Minas Gerais)的铁矿石矿场将在第四季初重启生产。不到一年前，这里的尾矿坝发生崩塌事件，造成19人丧生。

Carvalho称，开头二至三年铁矿石球结矿产量可能先降至每年1,900万吨，同时公司将制定一个存放尾矿废渣的长期计划。

在当地坝体发生灾变前，萨马科每年产量约3,000万吨。

“我们的重点全转向复工。”Carvalho在公司位于贝洛奥里藏特的总部表示。“我们已跟客户谈过，他们将尽力提供帮助，并正等着萨马科复工。”

萨马科在球结矿市场的影响力巨大。去年11月矿坝溃堤前，该公司在这块高品级制钢原材料市场全球市占率约20%。

尽管复工还需取得米纳斯吉拉斯州环保及矿业监督机构DNPM的批准，但Carvalho称，与政府间就溃堤赔偿和解诉讼达成的200亿雷亚尔(55.3亿美元)协议，也起到了正面的推动。

Carvalho并表示，重启该矿场的成本不高，“需做的安装并不复杂。”(完) (编译 张若琪 审校 郑茵)