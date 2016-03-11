《独家新闻》萨马科预计巴西铁矿石矿场第四季复工，初期年产1,900万吨

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
路透巴西贝洛奥里藏特3月10日 - 巴西淡水河谷(Vale SA) 和澳洲必和必拓 合资的萨马科矿业公司(Samarco)执行长Roberto Carvalho周四告诉路透，预计萨马科位在米纳斯吉拉斯(Minas Gerais)的铁矿石矿场将在第四季初重启生产。不到一年前，这里的尾矿坝发生崩塌事件，造成19人丧生。
Carvalho称，开头二至三年铁矿石球结矿产量可能先降至每年1,900万吨，同时公司将制定一个存放尾矿废渣的长期计划。
在当地坝体发生灾变前，萨马科每年产量约3,000万吨。
“我们的重点全转向复工。”Carvalho在公司位于贝洛奥里藏特的总部表示。“我们已跟客户谈过，他们将尽力提供帮助，并正等着萨马科复工。”
萨马科在球结矿市场的影响力巨大。去年11月矿坝溃堤前，该公司在这块高品级制钢原材料市场全球市占率约20%。
尽管复工还需取得米纳斯吉拉斯州环保及矿业监督机构DNPM的批准，但Carvalho称，与政府间就溃堤赔偿和解诉讼达成的200亿雷亚尔(55.3亿美元)协议，也起到了正面的推动。
Carvalho并表示，重启该矿场的成本不高，“需做的安装并不复杂。”(完) (编译 张若琪 审校 郑茵)
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
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