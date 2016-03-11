《全球重要经济事件一览表》--3月11日-3月18日

(除特别说明外，均为GMT时间) 路透3月11日 - 3月11日(五) 伦敦--前英国央行副总裁宾恩就英国政府统计数据报告举行记者会(0 845)。 赫尔辛基--欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁在一次会 议上发言(0810)。 德国曼海姆--德国央行委员Joachim Nagel在2016年曼海姆论坛发表 讲话(1330)。 维也纳--奥地利央行就该国金融机构借贷举行记者会(0900)。 3月14日(一) 法兰克福--德国央行委员Andreas Dombret在单一监管与跨境银行业 圆桌会议上发言。 东京--日本央行货币政策会议(至3月15日)。 3月15日(二) 华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)的联邦公开市场委员会(F OMC)召开为期两天的议息会议。 东京--日本央行宣布利率决定(0200)。 悉尼--澳洲央行公布3月货币政策会议记录(0030)。 3月16日(三) 华盛顿--联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议(1800)，美联储主 席叶伦举行记者会(1830)。 伦敦--英国财政大臣奥斯本宣布2016年预算(1230)。 悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在FX Week杂志澳洲年 会发表演说(2205)。 雷克雅未克--冰岛央行公布利率决议(0800)。 3月17日(四) 东京--日本央行公布1月政策会议之会议记录(2350)。 布鲁塞尔--欧洲理事会(European Council)峰会(至3月18日)。 伦敦--英国央行宣布利率决议(1200)。 奥斯陆--挪威央行公布利率决议并发布货币政策报告(0900)。 伯恩--瑞士联邦经济总局公布经济预估(0645)。 伯恩--瑞士央行货币政策评估(0830)。 悉尼--澳洲央行金融稳定部门主管Luci Ellis在2016年金融风险日会 议发表演说(2230)。 3月18日(五) 纽约--美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利在“监管大型综 合性金融机构：定义目标与评测效力”会议上致开幕辞(1300)。波士顿联 邦储备银行总裁罗森格伦参加小组讨论(1500)。 法兰克福--货币政策国际研究论坛(IRFMP)在欧洲央行举办第九届大 会，美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济与货币政策发表讲 话(1900)。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 张涛；审校 杜明霞)