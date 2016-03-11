《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月11日

*工商时报：

--新光金控 举行法说会时透露，重新监价子公司新光人寿投资的不动产，去年一整年几乎都没有〞增值〞，连每年至少身价涨10-20亿台币的新光站前摩天大楼，去年身价也没有动，维持500多亿台币的价值，历年罕见。

--去年底在台湾科技圈引发话题的中国大陆紫光集团，再传新动作。紫光与厦门国资委日前签署合作协定，双方拟设160亿元人民币的联合发展基金，搭建大基金平台，做强厦门包括半导体业在内的新兴产业。

*经济日报：

--总统当选人蔡英文昨日参访台船公司，并与造船相关产业座谈。她致词指出，潜舰希望能在当地制造，未来希望透过国防内需带动、外销市场开拓，让高雄船舰业再次繁荣，可以立足高雄，前进海外市场，尤其是东协市场。

--四大寿险公司最新获利出炉，在市况不佳环境下，南山人寿 累计前二月税后纯益高达40.3亿台币，勇夺第一，甚至超过另外三大寿险公司的获利总和。

--配合资讯科技协定扩大201项ITA产品降税决议，财政部已完成海关进口税则修正草案，共有357项货品将立即或分五年完成降税。财政部指出，ITA 2涵盖201项产品，占一年出口约900亿美元，产业可获得的进出口关税净利益约8.2亿美元，其中有136项产品为具竞争优势及出口利益货品，占整份清单的68%。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。