《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月11日

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
*工商时报：
--新光金控 举行法说会时透露，重新监价子公司新光人寿投资的不动产，去年一整年几乎都没有〞增值〞，连每年至少身价涨10-20亿台币的新光站前摩天大楼，去年身价也没有动，维持500多亿台币的价值，历年罕见。
--去年底在台湾科技圈引发话题的中国大陆紫光集团，再传新动作。紫光与厦门国资委日前签署合作协定，双方拟设160亿元人民币的联合发展基金，搭建大基金平台，做强厦门包括半导体业在内的新兴产业。
*经济日报：
--总统当选人蔡英文昨日参访台船公司，并与造船相关产业座谈。她致词指出，潜舰希望能在当地制造，未来希望透过国防内需带动、外销市场开拓，让高雄船舰业再次繁荣，可以立足高雄，前进海外市场，尤其是东协市场。
--四大寿险公司最新获利出炉，在市况不佳环境下，南山人寿 累计前二月税后纯益高达40.3亿台币，勇夺第一，甚至超过另外三大寿险公司的获利总和。
--配合资讯科技协定扩大201项ITA产品降税决议，财政部已完成海关进口税则修正草案，共有357项货品将立即或分五年完成降税。财政部指出，ITA 2涵盖201项产品，占一年出口约900亿美元，产业可获得的进出口关税净利益约8.2亿美元，其中有136项产品为具竞争优势及出口利益货品，占整份清单的68%。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
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