《中国报摘》--其他报纸重要消息3月11日

**上海证券报**

--全国人大代表、中国航天科技集团公司副总经理张建恒表示，航天科技到“十三五”末的资产证券化率目标是45%，2015年底仅为15%左右，平均每年的任务还是蛮重的。科研院所改革今年启动，除了国家政策不允许的以外，改制后全部要进入资本市场。

--全国人大代表、中国银行 副行长许罗德日前表示，政府有必要出台统筹支持资管行业发展的政策或者指导意见，并加强相关部门监管协同，以促进资产管理行业健康发展。他建议尽快修订信托法，使其能够规制“类信托行为”，为资管业务的开展提供明确法律依据。

**证券时报**

--浦发银行 拟定向增发募资不超过148.3亿元，用于补充公司核心一级资本，增发对象为公司大股东上海国际集团及上海国鑫投资发展公司。

--全国政协委员、中央财经大学教授贺强表示，应进一步丰富股市避险工具，加快发展股指期权产品。

**21世纪经济报 道**

--盈灿咨询昨率先发布其关于首付贷的报告称，P2P网贷行业参与首付贷模式的金额预计不足50亿元。而深圳互联网金融协会秘书长曾光预估，深圳首付贷线上为20-30亿元，建议暂停增量。（完）