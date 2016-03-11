《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月11日

路透香港3月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1 美元=7.7634港元 ) 美国股市周四收盘几无变动，道琼工业指数 小幅收跌5.23点，或0.03%，报16,995.13点， 盘中交投震荡，此前欧洲央行下调主要利率，但总裁德拉吉称不太可能再次降息，令原本预计还将多 次减息的投资者困惑。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 116.390 -1.14 20122 9.036 -0.81 中国铝业 8.460 -2.76 16530 2.627 -0.49 中国移动 54.440 -0.84 226033 84.528 -0.61 中国人寿 11.330 -2.16 366562 17.592 0.18 中石油 67.490 -1.13 55824 5.240 -0.95 中石化 62.110 -0.75 24266 4.822 -0.79 汇丰控股 32.070 -0.12 2399507 49.794 -0.81 中电信 47.930 -1.05 10411 3.721 0.03 中国联通 11.650 -0.77 92627 9.044 -0.06 兖州煤业 5.030 0.40 6420 3.905 -0.13 华能国际 33.300 -0.18 10013 6.463 -0.57 南方航空 29.600 -0.03 4180 4.596 -0.31 东方航空 24.660 -0.76 2009 3.829 -0.29 中芯国际 4.320 -2.48 7153 0.671 0.11 (完) (整理 梁慧仪)