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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 08:35 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月11日

路透香港3月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1
美元=7.7634港元 )
    
    美国股市周四收盘几无变动，道琼工业指数 小幅收跌5.23点，或0.03%，报16,995.13点，
盘中交投震荡，此前欧洲央行下调主要利率，但总裁德拉吉称不太可能再次降息，令原本预计还将多
次减息的投资者困惑。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       116.390   -1.14      20122             9.036      -0.81
 中国铝业                       8.460   -2.76      16530             2.627      -0.49
 中国移动                      54.440   -0.84     226033            84.528      -0.61
 中国人寿                      11.330   -2.16     366562            17.592       0.18
 中石油                        67.490   -1.13      55824             5.240      -0.95
 中石化                        62.110   -0.75      24266             4.822      -0.79
 汇丰控股                      32.070   -0.12    2399507            49.794      -0.81
 中电信                        47.930   -1.05      10411             3.721       0.03
 中国联通                      11.650   -0.77      92627             9.044      -0.06
 兖州煤业                       5.030    0.40       6420             3.905      -0.13
 华能国际                      33.300   -0.18      10013             6.463      -0.57
 南方航空                      29.600   -0.03       4180             4.596      -0.31
 东方航空                      24.660   -0.76       2009             3.829      -0.29
 中芯国际                       4.320   -2.48       7153             0.671       0.11
 (完)

 (整理 梁慧仪)

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