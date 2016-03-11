中国个股：天茂集团拟定增募资95亿元，扩大对安盛天平等两保险公司投资

路透上海3月11日 - 中国天茂实业集团股份有限公司 周五公告，拟非公开发行13.99亿股股票，至多募资95亿元人民币，用于收购安盛天平财险股权，以及对国华人寿增资等。

是次定向增发底价不低于6.79元/股，资本市场活跃人物、天茂集团实际控制人刘益谦承诺认购不低于本次发行股份总数的10%。

本次共拟收购安盛天平40.75%股权，转让价款最高不超过47.68亿元，收购完成后，天茂集团持股比例将达到50%；另外还将使用43.86亿元用于对国华人寿进行增资。最后剩余部分3.46亿元将用于偿还银行贷款。

截至本预案披露日，安盛瑞士（AXA Versicherungen AG）持有安盛天平4.23亿股股份，占总股本50.00%，为第一大股东。国华人寿成立于2007年11月，注册资本28亿元，法定代表人为刘益谦。

天茂集团表示，本次非公开发行及募投项目实施完成后，保险板块将新增对财险业务的 投资，上市公司盈利能力与股东回报水平有望持续提升。

刘益谦所控制的新理益去年4月成为长江证券 的第一大股东，另外，通过国华人寿在资本市场上也有举牌国农科技 等。

因筹划非公开发行及购买资产事项，天茂集团股票自今年2月18日起停牌，停牌前收报8.38元，今日开市起复牌。(完)

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