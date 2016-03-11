金石期货：中国期指空方减持力度略大

以下内容节选自3月11日的《期货日报》：

周四，沪深300指数收盘较前一交易日下跌58.76点，报3013.15点。三大股指期货开盘快速冲高，随后回落振荡，尾盘突然大幅跳水，终场均收跌。沪深300期指主力合约IF1603较周三下跌37.4点或1.24%，报2983点。四份合约持仓量合计为46861手，比前一交易日增加20手，成交量增加135手至22889手。主力合约IF1603持仓量减少1257手至3.26万手，成交19317手。周四市场尾盘杀跌，现货成交量迅速萎缩，期指主力合约持仓下滑明显，资金谨慎情绪升温。但期指总持仓变动不大，显示场内资金并未借机离场，而是维持观望态势。

全国两会召开期间，股市有维稳需求，本周时见维稳资金现身，短期大跌的可能性不大。但市场成交量萎靡，投资者情绪日趋谨慎，在观望氛围浓厚的情况下，期指短期难有大的表现。(完)

详情请点选链接：here