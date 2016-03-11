金石期货：中国期指空方减持力度略大

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
以下内容节选自3月11日的《期货日报》：
周四，沪深300指数收盘较前一交易日下跌58.76点，报3013.15点。三大股指期货开盘快速冲高，随后回落振荡，尾盘突然大幅跳水，终场均收跌。沪深300期指主力合约IF1603较周三下跌37.4点或1.24%，报2983点。四份合约持仓量合计为46861手，比前一交易日增加20手，成交量增加135手至22889手。主力合约IF1603持仓量减少1257手至3.26万手，成交19317手。周四市场尾盘杀跌，现货成交量迅速萎缩，期指主力合约持仓下滑明显，资金谨慎情绪升温。但期指总持仓变动不大，显示场内资金并未借机离场，而是维持观望态势。
全国两会召开期间，股市有维稳需求，本周时见维稳资金现身，短期大跌的可能性不大。但市场成交量萎靡，投资者情绪日趋谨慎，在观望氛围浓厚的情况下，期指短期难有大的表现。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
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