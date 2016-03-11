《香港报摘》--经济日报3月11日

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
* 要闻版头条：
--欧洲央行行长德拉吉（Mario Draghi）发表没需要进一步减息的评论，抵销该行连出六招的影响，令一度急挫的欧元转跌为升，欧股先升后跌，美股午市跌逾160点。
* 其他：
--大新金融 正为寿险业务作策略性检讨，消息称，大新已委派花旗为出售顾问，目前有近20间企业有意投标，中资占近15家，首轮竞价将于下周三（16日）截标，是次交易连同未来15年独家银保销售协议，估计作价介乎10亿美元。
--受到港股大环境转变影响，海通国际 去年下半年盈利按年下跌四成至3.85亿港元，仅为上半年的约五分之一。副主席兼行政总裁林涌指去年第三季度日子最为艰难，末季起业务已恢复正常。（完）
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台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
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