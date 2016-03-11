《香港报摘》--经济日报3月11日

* 要闻版头条：

--欧洲央行行长德拉吉（Mario Draghi）发表没需要进一步减息的评论，抵销该行连出六招的影响，令一度急挫的欧元转跌为升，欧股先升后跌，美股午市跌逾160点。

* 其他：

--大新金融 正为寿险业务作策略性检讨，消息称，大新已委派花旗为出售顾问，目前有近20间企业有意投标，中资占近15家，首轮竞价将于下周三（16日）截标，是次交易连同未来15年独家银保销售协议，估计作价介乎10亿美元。

--受到港股大环境转变影响，海通国际 去年下半年盈利按年下跌四成至3.85亿港元，仅为上半年的约五分之一。副主席兼行政总裁林涌指去年第三季度日子最为艰难，末季起业务已恢复正常。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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