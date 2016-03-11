长江期货：中国楼市升温商品躁动，短期内工业品价格波动料加大

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
以下内容节选自3月11日的《期货日报》：
近期商品期货市场黑色系品种剧烈波动吸引众多眼球，这与现阶段的房地产市场关注热度增加不无关系。在前几日的全国两会上，李克强总理的政府工作报告中针对房地产最主要的内容涉及到调整M2目标、提高财政赤字率及城镇化推进。财政与货币政策的调整，凸显出政府维稳经济的目标。
密切关注后期超预期的政策刺激，这也是把握相关商品期货价格波动节奏的关键环节。在当前去库存的背景下，减税能使房地产商定价具有更大弹性，有利于去库存。2月CPI超预期回升利好大宗商品市场，但数据快速回升有可能压制货币政策空间。预计短期内工业品价格波动幅度将加大。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选