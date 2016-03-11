长江期货：中国楼市升温商品躁动，短期内工业品价格波动料加大

以下内容节选自3月11日的《期货日报》：

近期商品期货市场黑色系品种剧烈波动吸引众多眼球，这与现阶段的房地产市场关注热度增加不无关系。在前几日的全国两会上，李克强总理的政府工作报告中针对房地产最主要的内容涉及到调整M2目标、提高财政赤字率及城镇化推进。财政与货币政策的调整，凸显出政府维稳经济的目标。

密切关注后期超预期的政策刺激，这也是把握相关商品期货价格波动节奏的关键环节。在当前去库存的背景下，减税能使房地产商定价具有更大弹性，有利于去库存。2月CPI超预期回升利好大宗商品市场，但数据快速回升有可能压制货币政策空间。预计短期内工业品价格波动幅度将加大。(完)

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