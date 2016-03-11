招金期货：金价下行或仅是“小牛”回头

周三(3月9日)，受到原油价格和股市回升的影响，COMEX金价连续第二个交易日走低。投资者选择逢高获利了结，使得金价快速跌破1250美元/盎司关口，短时目标或看向20日均线水平。

技术面上看，隔夜金价日线级别失守1250美元/盎司的前期支撑。MACD指标绿色动能柱扩张，双线再度死叉，小时指标亦显示下行趋向，预计短时金价可能继续向1230美元/盎司的趋势线支撑回撤。然而周线和月线指标仍显示多头趋向，只要金价能够守稳1230美元/盎司附近区域，预计后市依然能够持续上行。(完)