招金期货：金价下行或仅是“小牛”回头

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
以下内容节选自3月11日的《期货日报》：
周三(3月9日)，受到原油价格和股市回升的影响，COMEX金价连续第二个交易日走低。投资者选择逢高获利了结，使得金价快速跌破1250美元/盎司关口，短时目标或看向20日均线水平。
技术面上看，隔夜金价日线级别失守1250美元/盎司的前期支撑。MACD指标绿色动能柱扩张，双线再度死叉，小时指标亦显示下行趋向，预计短时金价可能继续向1230美元/盎司的趋势线支撑回撤。然而周线和月线指标仍显示多头趋向，只要金价能够守稳1230美元/盎司附近区域，预计后市依然能够持续上行。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
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