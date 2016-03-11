中投期货：大连豆粕期货反弹行情难走远

近期，在欧美股市和国际油价止跌回升的氛围下，美豆主力合约再次守住850美分/蒲式耳的技术支撑位。空头回补及低位买盘将美豆重新拽回振荡格局。巴西大豆收割超过四成，对国际市场的供应能力大幅提升，并逐渐摆脱天气制约。零星的港口物流瓶颈对市场形成的利多，在巨大的产量压力下显得微不足道。供应过剩仍是全球大豆市场的基本现状。国内豆粕市场除了要承受外部市场的供应压力外，需求不足也会导致其技术性反弹行情难持久。

随着南美大豆的巨大产量逐渐由预期变成现实，全球大豆供过于求压力继续深化，新季美豆播种面积预计保持高位，大豆市场的“去产能化”仍要靠天气。美豆在850美分/蒲式耳附近止跌回升令市场的弱势节奏得以延缓，投机基金大量持有美豆空单，市场整体保持对美豆市场的弱势判断。在缺少改变供需格局的实质性利多题材下，美豆在900美分/蒲式耳的区间振荡上沿附近遭遇的阻力会愈加明显。国内豆粕主力合约在2400元/吨附近遭遇阻力，并先于美豆进入调整节奏，整体还处于弱势区间振荡状态。投资者切勿盲目乐观，在豆粕市场出现扭转弱势的积极因素前，仍应以逢高抛空的思路参与豆粕交易。(完)