中投期货：大连豆粕期货反弹行情难走远

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
以下内容节选自3月11日的《期货日报》：
近期，在欧美股市和国际油价止跌回升的氛围下，美豆主力合约再次守住850美分/蒲式耳的技术支撑位。空头回补及低位买盘将美豆重新拽回振荡格局。巴西大豆收割超过四成，对国际市场的供应能力大幅提升，并逐渐摆脱天气制约。零星的港口物流瓶颈对市场形成的利多，在巨大的产量压力下显得微不足道。供应过剩仍是全球大豆市场的基本现状。国内豆粕市场除了要承受外部市场的供应压力外，需求不足也会导致其技术性反弹行情难持久。
随着南美大豆的巨大产量逐渐由预期变成现实，全球大豆供过于求压力继续深化，新季美豆播种面积预计保持高位，大豆市场的“去产能化”仍要靠天气。美豆在850美分/蒲式耳附近止跌回升令市场的弱势节奏得以延缓，投机基金大量持有美豆空单，市场整体保持对美豆市场的弱势判断。在缺少改变供需格局的实质性利多题材下，美豆在900美分/蒲式耳的区间振荡上沿附近遭遇的阻力会愈加明显。国内豆粕主力合约在2400元/吨附近遭遇阻力，并先于美豆进入调整节奏，整体还处于弱势区间振荡状态。投资者切勿盲目乐观，在豆粕市场出现扭转弱势的积极因素前，仍应以逢高抛空的思路参与豆粕交易。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
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