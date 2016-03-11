《香港报摘》--信报3月11日

* 要闻版头条：

--欧洲央行昨天多招齐发，新措施远较市场预期积极，不但调低全部三大利率，扩大买债金额，还贴钱向银行提供贷款。消息令市场大起大落，其后行长德拉吉（Mario Draghi）表示之后毋须再减息，令市场失望，担心欧央行的招数到此为止。欧罗先挫后扬，波幅逾3%，欧美股市则先急升后大跌。

* 其他：

--会德丰 主席吴宗权表示，今年楼市成交量较过往减慢，预料楼价上落5%至10%，调整幅度正常。他认为过去三年针对楼市的辣招，对市场成交及经济有影响，政府应在适当时间＂减辣＂。

--第二次申请免费电视牌照的香港电视 获通讯局完成审核，并已于1月向特首及行政会议提交建议。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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