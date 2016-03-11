《香港报摘》--信报3月11日

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
* 要闻版头条：
--欧洲央行昨天多招齐发，新措施远较市场预期积极，不但调低全部三大利率，扩大买债金额，还贴钱向银行提供贷款。消息令市场大起大落，其后行长德拉吉（Mario Draghi）表示之后毋须再减息，令市场失望，担心欧央行的招数到此为止。欧罗先挫后扬，波幅逾3%，欧美股市则先急升后大跌。
* 其他：
--会德丰 主席吴宗权表示，今年楼市成交量较过往减慢，预料楼价上落5%至10%，调整幅度正常。他认为过去三年针对楼市的辣招，对市场成交及经济有影响，政府应在适当时间＂减辣＂。
--第二次申请免费电视牌照的香港电视 获通讯局完成审核，并已于1月向特首及行政会议提交建议。（完）
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台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校)
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
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