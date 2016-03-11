中原期货：沪锌技术性休整，沪银寻求支撑做多

以下内容节选自3月11日的《期货日报》：

沪锌1605合约在经历1月12日以来的上行走势后，目前进入技术性修整期。从浪形结构上看，期价进入较为复杂的四浪中，支撑位处于13,500—13,900点之间。MACD指标死叉向下，RSI指标顶背离死叉，均预示期价进入调整期。伦锌日线图期价触及去年9、10月震荡区间上沿位置遇阻回落。沪锌进入震荡调整期，建议以日内短线或观望为宜。

白银1606合约经历短暂上行后快速回落至前期震荡区间中枢位置，长达71周的收缩形态仍未突破，短线指标再次陷入弱势。美白银也同样运行在14.650—16.000点的震荡区间中枢位置。从大形态看，构筑头肩形底部右肩概率较大。结合内外盘走势分析，白银短期仍将延续区间震荡，难有趋势性机会。(完)

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