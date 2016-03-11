中国个股：浦发银行拟定增募资至多148.3亿元，用于补充核心一级资本

路透上海3月11日 - 中国股份制银行--上海浦东发展银行 周五公告称，拟向大股东上海国际集团及其子公司上海国鑫投资发展公司非公开发行A股，募资至多148.3亿元人民币，将全部用于补充公司核心一级资本，提高核心一级资本充足率。

公告显示，本次非公开发行的股票数量不超过921,690,490股，发行价格为16.09元/股，发行对象以现金认购本次发行的股票；其中上海国际集团认购金额100.03亿元，国鑫投资认购48.27亿元。

目前上海国际集团持股浦发银行比例为16.93%；国鑫投资为国际集团之间接持股的全资子公司，持股浦发银行比例为2.02%。

此外浦发银行此前已公告，拟通过发行股份的方式购买国际集团等11家交易对象合计持有的上海信托97.33%股权，公司已取得证监会针对本次交易的核准批复，该次交易的各项相关工作正在积极实施过程中。

在综合考虑前述交易事项所涉及新增股份发行完成及本次非公开发行新增股份发行完成的情况下，本次非公开发行完成后，上海国际集团及其控股子公司对浦发银行的合并持股比例增加至29.84%，仍为合并持股第一大股东。

浦发银行因筹划非公开发行股票重大事项，股票自2月16日停牌，停牌前收报18.45元。（完）

参看相关细节，请点选上海证券交易所网站 here (发稿 边竞；审校 毕晓雯)