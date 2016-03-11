光大期货：预计沪钢有望回落到1900-2000元/吨的均衡水平

本周螺纹钢再度演绎暴涨暴跌的“过山车”式行情。上周末唐山钢铁持续大涨引燃了低库存下贸易商和下游用户恐慌性补库热情，周初螺纹钢现货市场累计暴涨300—400元/吨，随后出货不畅，贸易商降价100—200元/吨加快套现。

对应到期货盘面，沪钢连续涨停后大幅回落，持仓和成交量创下天量新高，反映了目前资金介入明显，多空博弈加剧。我们认为，目前钢价从绝对价格上或处于全年高位，追高缺乏安全边际，市场疯狂博弈之后将重回基本面。未来沪钢冲高回落的概率很大，有望回到1900—2000元/吨的均衡水平。(完)