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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 09:02 BJT

《全球汇市》欧元在欧洲央行暗示暂停降息后维持在高位，日圆上扬

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1184  1.1176  +0.07  +2.98  1.0860
    美元/日圆            113.28  113.18  +0.09  -5.84  120.30
    欧元/日圆         126.69  126.52  +0.13  -2.90  130.47
    美元/瑞郎            0.9835  0.9845  -0.10  -1.83  1.0018
    英镑/美元            1.4268  1.4275  -0.05  -3.19  1.4738
    美元/加元            1.3325  1.3344  -0.14  -3.71  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5034  6.5027  +0.01  -0.98  6.5680
    澳元/美元            0.7451  0.7451  +0.00  +2.42  0.7275
    新西兰元/美元        0.6678  0.6662  +0.24  -2.15  0.6825
    澳元/日圆         84.410  84.350  +0.07  -3.66  87.620
    新西兰元/日圆     75.650  75.460  +0.25  -7.72  81.980
    英镑/日圆         161.64  161.62  +0.01  -8.79  177.22
    澳元/新西兰元     1.1153  1.1167  -0.13  +4.59  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 汪红英/孙国玉/许娜/陈宗琦；审校 张涛/戴素萍/杜明霞/龚芳/张若琪)

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