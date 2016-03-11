《全球汇市》欧元在欧洲央行暗示暂停降息后维持在高位，日圆上扬

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1184 1.1176 +0.07 +2.98 1.0860 美元/日圆 113.28 113.18 +0.09 -5.84 120.30 欧元/日圆 126.69 126.52 +0.13 -2.90 130.47 美元/瑞郎 0.9835 0.9845 -0.10 -1.83 1.0018 英镑/美元 1.4268 1.4275 -0.05 -3.19 1.4738 美元/加元 1.3325 1.3344 -0.14 -3.71 1.3839 美元/离岸人民币 6.5034 6.5027 +0.01 -0.98 6.5680 澳元/美元 0.7451 0.7451 +0.00 +2.42 0.7275 新西兰元/美元 0.6678 0.6662 +0.24 -2.15 0.6825 澳元/日圆 84.410 84.350 +0.07 -3.66 87.620 新西兰元/日圆 75.650 75.460 +0.25 -7.72 81.980 英镑/日圆 161.64 161.62 +0.01 -8.79 177.22 澳元/新西兰元 1.1153 1.1167 -0.13 +4.59 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 汪红英/孙国玉/许娜/陈宗琦；审校 张涛/戴素萍/杜明霞/龚芳/张若琪)
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
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