《香港报摘》--其他报纸重要消息3月11日

* 明报：

--《叶问3》内地票房报大数（＂笃数＂）风波愈闹愈大，有份投资的十方控股 股价连续暴泻四日，累计挫近七成，并拖累十方控股的主要股东大中华金融 昨日大跌近四成。《叶问3》联合发行商母公司星美集团发声明，称票房＂笃数＂的指控是欠缺事实根据，并解释片商买票予朋友观赏而无人到场，属正常情况。

* 苹果日报：

--中国经济增长放缓，零售市道持续疲弱，百丽 第四季度中国零售营运数据，传统鞋类业务同店销售大跌16.5%，创下2012年公布有关纪录以来，最大单季跌幅。

* 星岛日报：

--按揭证券公司执行董事兼总裁李令翔称，若楼市步入跌势，现时只属开始，并透露以该公司的按揭保险计划推算，目前已有约200宗负资产个案，但按证对负资产已＂习以为常＂；加上港人供款能力强，不会贸然因负资产而断供，认为现时无必要改动按保计划。

* 文汇报：

--英国经济学人智库公布调查报告显示，香港是全球生活成本第二贵的城市，排名急升七位，成本指数比排第一的新加坡仅低2%。由于经济学人的调查未包括楼价因素，若将楼价也纳入考虑，估计香港的生活成本将远远抛离新加坡。（完）