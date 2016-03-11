《香港报摘》--其他报纸重要消息3月11日

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
* 明报：
--《叶问3》内地票房报大数（＂笃数＂）风波愈闹愈大，有份投资的十方控股 股价连续暴泻四日，累计挫近七成，并拖累十方控股的主要股东大中华金融 昨日大跌近四成。《叶问3》联合发行商母公司星美集团发声明，称票房＂笃数＂的指控是欠缺事实根据，并解释片商买票予朋友观赏而无人到场，属正常情况。
* 苹果日报：
--中国经济增长放缓，零售市道持续疲弱，百丽 第四季度中国零售营运数据，传统鞋类业务同店销售大跌16.5%，创下2012年公布有关纪录以来，最大单季跌幅。
* 星岛日报：
--按揭证券公司执行董事兼总裁李令翔称，若楼市步入跌势，现时只属开始，并透露以该公司的按揭保险计划推算，目前已有约200宗负资产个案，但按证对负资产已＂习以为常＂；加上港人供款能力强，不会贸然因负资产而断供，认为现时无必要改动按保计划。
* 文汇报：
--英国经济学人智库公布调查报告显示，香港是全球生活成本第二贵的城市，排名急升七位，成本指数比排第一的新加坡仅低2%。由于经济学人的调查未包括楼价因素，若将楼价也纳入考虑，估计香港的生活成本将远远抛离新加坡。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
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